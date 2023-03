Ambiente: in Città metropolitana Roma confronto su rischi climatici e interventi locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- I rischi climatici e possibili interventi di adattamento da sviluppare a livello locale, sono stati i temi sui quali Ispra in collaborazione con Climate alliance, si sono confrontati con i maggiori tra diversi Comuni e Regioni attivamente impegnati sul tema, questa mattina in un convegno ospitato dalla Città metropolitana di Roma. Lo riferisce una nota. "Un tema importante sul futuro delle nostre comunità. Il tema ambientale è uno dei punti fondamentali del nostro programma di governo della Città metropolitana di Roma, nel quale il sindaco Roberto Gualtieri ha posto massima attenzione per uno sviluppo sostenibile e soprattutto imprimere una cultura che rispetti e valorizzi ancor più da vicino le esigenze dei vari territori, agevolando lo scambio di informazioni e di buone pratiche", spiega il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. (segue) (Com)