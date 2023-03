Ambiente: in Città metropolitana Roma confronto su rischi climatici e interventi locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le città firmatarie che si si sono impegnate a sostenere l'attuazione dell'obiettivo comunitario di riduzione del 40 per cento dei gas a effetto serra entro il 2030, e l'adozione di un approccio comune per affrontare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono il nostro riferimento - aggiunge -. Nonostante il nostro territorio metropolitano apparentemente non vive problematiche evidenti di effetti negativi del cambiamento climatico o desertificazione, dobbiamo impegnarci a preservare e mettere in atto tutte le azioni necessarie preventive. I comuni però non sempre dispongono delle risorse finanziarie e tecniche per tener fede agli impegni. Per quanto ci riguarda, grazie ai Fondi del Pnrr abbiamo garantito a molti comuni del territorio provinciale la piantumazione di oltre 1 milione di alberi in tre anni, che è solo una delle iniziative che abbiamo programmato per il settore ambientale". (Com)