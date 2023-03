© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si invoca un certo tipo di pace in Ucraina quello “che si sta facendo è propaganda su una nazione sovrana come l’Ucraina, un popolo libero e il diritto internazionale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nelle repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. (Res)