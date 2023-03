Ue: al via dichiarazioni voto in Aula Camera su comunicazioni Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciate, nell’Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Il ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, ha espresso, a nome del governo, parere favorevole alla risoluzione della maggioranza e a parte di quella di Azione-Italia viva. L'esecutivo ha espresso parere contrario alle risoluzioni di Partito democratico, Movimento cinque stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Tutte le risoluzioni presentate a Montecitorio ricalcano quelle di ieri al Senato. (Rin)