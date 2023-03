Imprese: Franco Beretta a 'Nova', abbiamo scelto di non comprare a basso costo su mercato orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo deciso di investire nei nostri prodotti di base e potevamo farlo in due modi: andare a comprare quel che ci serviva su qualche mercato orientale a basso costo o acquisire un marchio riconosciuto e gestirlo direttamente. Lo ha detto ad 'Agenzia Nova' l'amministratore delegato di Beretta e presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta nel corso di un'intervista che sarà trasmessa integralmente alle ore 13. "La parola Confindustria dovrebbe significare anche questo e lo dico pensando proprio a Brescia dove l'industria manifatturiera ancora esiste e funziona. Semmai - ha concluso - va costruito un sistema Brescia, va fatta di questa città il polo attrattivo per chi vuole fare industria in questo modo ma non dipende solo dagli imprenditori". (Rin)