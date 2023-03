Sardegna: unica società di gestione per gli aeroporti di Alghero e Olbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aeroporti di Alghero e Olbia saranno gestiti da un'unica società, la Nord Sardegna Aeroporti. La Geasar e Sogeaal che attualmente gestiscono rispettivamente l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia e il Riviera del Corallo di Alghero-Fertilia, hanno intrapreso il primo passo ufficiale verso la fusione che sarà effettiva non appena saranno compiuti alcuni passaggi essenziali, come la scelta della sede e la perizia da parte del tribunale su conti, proprietà e personale in carico. Il debutto della nuova società, dunque, potrebbe avvenire fra qualche mese. Attualmente sono 4.7 milioni i passeggeri che transitano nei due aeroporti del nord Sardegna e l’obiettivo dichiarato è arrivare a 7 milioni entro il 2030. (segue) (Rsc)