Germania: il liberaldemocratico Kubicki paragona il ministro dell'Economia Habeck a Putin

- Il vicepresidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), Wolfgang Kubicki, ha paragonato il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, al presidente russo Vladimir Putin. In particolare, Kubicki ha affermato: “Putin e Habeck hanno una convinzione simile, secondo cui lo Stato, il capo, gli eletti sanno meglio delle persone ciò che è bene per loro”. Inoltre, l'esponente dei Verdi ha “un concetto di libertà che Vladimir Putin potrebbe facilmente tradurre nel proprio circolo di potere”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Kubicki si è poi scusato con il ministro dell'Economia e della Protezione del clima per queste dichiarazioni, aggiungendo che paragonarlo a “un criminale di guerra ricercato è un'assoluta assurdità e un errore grossolano. Il vicepresidente della Fdp ha aggiunto: “Robert Habeck è un onesto democratico e preferisco discutere con lui sui fatti che con la diffamazione”. Con il Partito socialdemocratico tedesco (Spd), liberaldemocratici ed ecologisti formano il governo di coalizione in carica in Germania dall'8 dicembre 2021. Nelle ultime settimane, stanno montando i contrasti tra Fdp e Verdi all'interno dell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. Le divergenze interessano diverse questioni, dalla proposta di bilancio per il 2024 alla politica per il clima e alla messa al bando dei motori a combustione nell'Ue dal 2035. Per superare le tensioni, un vertice di maggioranza si terrà a Berlino il 26 marzo prossimo. (Geb)