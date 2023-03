Roma: Rocca (Fd'I), sinistra invece di offendere chiarisca su vicenda piano casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra capitolina "invece di ricorrere al solito sistema delle offese per fuggire dalle proprie responsabilità in merito ai contenuti delle chat che ha letto tutta Italia e che non sono frutto di visioni, chiarisca e faccia luce per rispetto all'amministrazione che pro tempore rappresentano e per tutti quei cittadini che nel rispetto delle regole mentre attendono un alloggio popolare devono anche assistere a questo teatrino tra assessore e uno dei leader delle occupazione che visto il suo curriculum non dovrebbe neanche mettere bocca sul piano caso quando invece grazie al Pd sembrerebbe avere anche un ruolo determinante". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. (Com)