Roma: sindacato Sunia, su vicenda piano casa mistificata realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato degli inquilini Sunia di Roma e del Lazio esprime solidarietà all'assessore alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, affermando in una nota pubblicata sui social network che è "vergognosa la mistificazione della realtà da parte di Mario Giordano alla trasmissione Fuori dal coro. Mario Giordano, uno dei ministri della propaganda dell'attuale governo, con uno scoop ha denunciato che l'assessore alle politiche abitative, Tobia Zevi, e il presidente della commissione, Yuri Trombetti, assecondano le volontà degli occupanti, pubblicando i post di una chat editati e modificati a suo buon uso. Non sta a noi alzare le difese dell'assessorato - spiegano dal sindacato -, ma è doveroso dichiarare che in quella chat, ci siamo anche noi e gli altri sindacati degli inquilini confederali e di base". (segue) (Rer)