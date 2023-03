Roma: sindacato Sunia, su vicenda piano casa mistificata realtà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Tobia Zevi - prosegue la nota - che offre ampi spazi per legittime critiche, ha però avuto il merito di saper comporre un tavolo in cui fossero presenti e rappresentate tutte le sfaccettature dell'emergenza e del disagio abitativo di questa città. Si è quindi aperto un confronto che, finalmente, ha visto affrontare il problema abitativo non come una serie infinita di emergenze ma come un problema strutturale, la cui soluzione deve essere trovata con una riforma più complessiva degli strumenti con cui si gestiscono e governano le politiche abitative a Roma. I documenti prodotti da quel tavolo andranno comunque in giunta e in consiglio per essere trasformati in delibere". (Rer)