G7: Giappone annuncia gruppo di discussione sui diritti Lgbtq

- Il Giappone ha annunciato oggi il lancio di un nuovo gruppo di discussione del G7 dedicato alla protezione delle minoranze sessuali. Il gruppo, battezzato "Pride 7", è il primo focus group del G7 dedicato all'avanzamento dei diritti Lgbtq, e terrà il suo incontro inaugurale a Tokyo alla fine di marzo. All'incontro prenderanno parte gruppi di pressione da tutti i Paesi del G7, dall'Unione europea e dai Paesi del Sud Globale, inclusi Thailandia e Vietnam. L'annuncio del governo giapponese, che regge la presidenza di turno del G7, giunge sull'onda delle crescenti pressioni politiche affinché Tokyo vari nuove leggi contro la discriminazione delle minoranze sessuali e per il riconoscimento delle unioni omosessuali. Tali pressioni sono giunte negli ultimi mesi, oltre che sul fronte interno, anche da parte degli Stati Uniti. Il Partito liberaldemocratico del premier Kishida ha annunciato l'intenzione di approvare una legge per promuovere una "accresciuta comprensione" della diversità sessuale nel Paese durante la sessione parlamentare in corso.(Git)