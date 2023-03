Ue: Candiani (Lega), azione Italia non sia solo sussidiaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presidente Meloni, ci aspettiamo molto dal Consiglio europeo, perché i temi all'ordine del giorno non sono rinviabili, a partire ovviamente dalla grave crisi ucraina, a cui dobbiamo dare il nostro supporto di soluzione in tutti i modi possibili. L’Italia deve giocare un ruolo da protagonista, la nostra azione non sia semplicemente sussidiaria rispetto ad altre scelte". Lo ha affermato il deputato della Lega, Stefano Candiani, in Aula alla Camera, nel corso della discussione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Sulla questione europea, "occorre un bagno di sano realismo - ha aggiunto il parlamentare -. Occorre che ci sia una forte azione di omogeneità per tutti i Paesi che partecipano all’Unione europea. Abbiamo allineato un fronte importante nella guerra a favore dell’Ucraina e in contrasto alla Russia: abbiamo bisogno che questo fronte non abbia ad essere intaccato da alcuna difficoltà, ma è evidente che all’interno dell’Ue ci sono Paesi che hanno più difficoltà nella fornitura di energia e che hanno più dipendenza di altri rispetto ad alcune fonti energetiche".(Rin)