Diritti: Morelli, maternità surrogata è abominio, difendere i bambini

- Si focalizza l'attenzione sui “presunti diritti di due adulti, che siano omosessuali o meno ci interessa poco, di essere genitori. Credo invece che il diritto debba difendere innanzitutto le persone più deboli e tra i tre, cioè i due genitori e il bimbo, chi è il debole è il bimbo”. Lo ha detto Alessandro Morelli, Lega, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ad “Agorà”, su Rai Tre. “Ho sentito dire del presunto diritto di essere genitori attraverso anche la maternità surrogata che è un abominio e questo lo dobbiamo dire con grande forza”, ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha aggiunto: “Ci si dimentica che i bimbi diventano secondari rispetto al tema dei diritti, si avvantaggiano i presunti diritti di due adulti rispetto al diritto naturale di un bimbo e questo secondo me è gravissimo”. “Il problema è che qualcuno, raggirando la legge italiana, ha approfittato, andando in altri Paesi, di uno strumento che in Italia è vietato", ha concluso Morelli. (Rin)