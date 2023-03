Vaticano: Papa, rinnoviamo l'atto di consacrazione a Maria affinché ci doni la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante l'Udienza generale di oggi ha ricordato il 25 marzo dello scorso anno quando "in unione con tutti i vescovi del mondo, si sono consacrate la Chiesa e l'umanità, in particolare la Russia e l'Ucraina, al cuore Immacolato di Maria". Il Pontefice ha chiesto "a ciascun credente e comunità, specialmente i gruppi di preghiera di rinnovare ogni 25 marzo l'atto di consacrazione alla Madonna perché lei è madre ed è posta a custodirci tutti nell'unità e nella pace". Quindi ha esortato a no dimenticare "in questi giorni la martoriata Ucraina che soffre tanto" (Civ)