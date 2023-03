Vietnam-Cambogia: parti fanno il punto su cooperazione economica, culturale e tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cambogia, Prak Sokhonn, ha concluso oggi la sua visita ufficiale a Hanoi (20-22 marzo) dove ha presieduto, insieme all’omologo del Vietnam, Bui Thanh Son, la ventesima riunione della commissione Congiunta sulla cooperazione economica, culturale e tecnologica. Prak è stato ricevuto anche dal presidente vietnamita, Vo Van Thuong, e dal primo ministro, Pham Minh Cinh. Lo riferisce il ministero degli Esteri cambogiano. Nella riunione le parti hanno esaminato i progressi registrati dal precedente incontro, tenutosi nel dicembre del 2021, e concordato di intensificare gli scambi a tutti i livelli, sottolineando che la cooperazione economica ha un posto prioritario nelle relazioni bilaterali. L’interscambio commerciale ha raggiunto 10,57 miliardi nel 2022, con un aumento del 10,88 per cento su base annua. È stato convenuto di accelerare il completamento del piano per la connettività per il 2030, attuando gli accordi esistenti, tra cui quello sul transito delle merci. Sarà, inoltre, studiata la possibilità di stabilire il collegamento ferroviario tra Phnom Penh e Ho chi Minh City via Bavet e Moc Bai. Sarà anche intensificata la promozione del turismo. Le imprese cambogiane e vietnamite saranno incoraggiate a esplorare opportunità di investimento nell’altro Paese. (segue) (Fim)