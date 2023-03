Vietnam-Cambogia: parti fanno il punto su cooperazione economica, culturale e tecnologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del memorandum sulla cooperazione nell’istruzione per il periodo 2021-25, il Vietnam aumenterà il numero di borse di studio destinate agli studenti cambogiani per le discipline scientifiche e tecnologiche. Inoltre, sulla scienza, la tecnologia e l’innovazione sarà istituito un apposito meccanismo. Sarà anche promossa la cooperazione nelle tecnologie informatiche. Per quanto riguarda l’agricoltura, sarà rafforzata la collaborazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie. Le parti hanno concordato di rafforzare le relazioni nella difesa secondo il protocollo di cooperazione 2020-2024 e di migliorare il coordinamento nel campo della sicurezza, in particolare nella lotta al traffico di droga e ad altri traffici illeciti, alle frodi commerciali, al riciclaggio di denaro, alla tratta di essere umani, ai reati informatici, al contrabbando di risorse naturali. Infine, si è discusso della cooperazione per l’ambiente, tra piccole e medie imprese, nell’editoria e nell’audiovisivo, negli affari sociali e altro ancora. (Fim)