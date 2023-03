Russia: Consiglio federale, Stati Uniti intendono utilizzare armi biologiche all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Russia, gli Stati Uniti intendono produrre e utilizzare armi biologiche al di fuori del proprio Paese. Lo ha sostenuto il vicepresidente del Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo), Konstantin Kosachev, citando i dati della Commissione parlamentare russa per i laboratori biologici degli Stati Uniti in Ucraina. "La nostra Commissione conclude (...) gli Stati Uniti sostengono e sviluppano la capacità di creare componenti di armi biologiche e, se necessario, di produrle e usarle al di fuori del suo territorio nazionale", ha detto Kosachev durante una riunione della Commissione. Il parlamentare russo ha sottolineato che Washington viola quasi tutte le disposizioni della Convenzione per le armi biologiche (Bwc). (Rum)