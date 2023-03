Roma: Bordoni (Lega), subito commissione trasparenza, valutare dimissioni assessore Zevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto emerge sul Piano casa di Roma Capitale, che sarebbe stato redatto tenendo in massima considerazione i diktat del leader delleorganizzazione degli occupanti abusivi, è molto grave. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e segretario romano della Lega Salvini Premier Davide Bordoni. "La Lega chiede l’urgente convocazione della Commissione trasparenza capitolina, e a porte chiuse: si valutino le dimissioni dell’assessore Zevi, - aggiunge - sul cui operato è necessario fare piena chiarezza. Vogliamo sapere se l’atteggiamento dell’assessore è compatibile o no con le norme, e se queste sono state pienamente e correttamente rispettate e applicate. A Roma migliaia di famiglie che attendono in lista d’attesa da anni restano senza una casa popolare, mentre gli occupanti abusivi scavalcano le graduatorie. La situazione abitativa in città è molto complessa, ma non può essere usata, e soprattutto non dai rappresentanti delle istituzioni, come grimaldello per aprire le porte all’illegalità e alla prepotenza, imprigionati in una logica perennemente emergenziale che finisce con il favorire chi non ha titolo e ignora ogni norma", conclude Bordoni. (Com)