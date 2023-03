Roma: De Gregorio (Azione), fare chiarezza su Punto verde qualità Arco di Travertino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di delibera relativa all'esproprio del Punto verde qualità Arco di Travertino non è mai arrivata in Aula Giulio Cesare e "l'atto era pronto già dall'ottobre scorso. Come lista Civica Calenda, avevamo avuto rassicurazioni che sarebbe stato discusso entro la fine di dicembre. Evidentemente, invece, qualcosa nel meccanismo si è inceppato e l'iter procedurale finalizzato alle operazioni di esproprio di quest'area non si è mai concluso. Con il risultato che, a diciotto mesi dal suo insediamento, la giunta Gualtieri non è stata ancora capace di riaprire i cancelli di quest'area, chiusa al pubblico da oltre nove anni". Lo dichiara in una nota la capogruppo in Campidoglio della lista Civica Calenda, Flavia De Gregorio di Azione. (segue) (Com)