Roma: De Gregorio (Azione), fare chiarezza su Punto verde qualità Arco di Travertino (3)

- "La storia di questo Pvq - conclude la consigliera di Azione - è salita più volte alla ribalta delle cronache: una parte dell'area sulla quale insiste, infatti, è di proprietà di privati e dunque il Campidoglio, per poter procedere all'esproprio e consentire al concessionario di ultimare i lavori, avrebbe dovuto individuare le risorse necessarie all'acquisizione delle particelle catastali. Il Testo unico sugli espropri, infatti, prevede che le amministrazioni possano sanare l'utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, permettendone così l'acquisizione al patrimonio comunale. E allora si chiarisca che cosa impedisce di dare seguito a questa norma che restituisce alla cittadinanza l'intero parco e l'adiacente area cani, spazi che invece oggi si presentano sempre più degradati". (Com)