Milano: questore sospende per 15 giorni la licenza all'Afandina caffè al Giambellino

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione del bar "Afandina Cafè" in Via Giambellino 58 a Milano in quanto, dall'inizio dell'anno, a seguito di controlli presso il locale, è risultato luogo frequentato da persone con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, in materia di armi, per invasione di terreni, per violazione delle norme in materia di immigrazione, per resistenza a pubblico ufficiale, per detenzione di sostanze stupefacenti e in un'occasione è stata sequestrata della sostanza stupefacente. A gennaio gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti per una persona attinta da colpi di arma da fuoco presso il locale dove hanno accertato che l'aggressore era un pregiudicato noto nel quartiere come spacciatore di stupefacenti. I poliziotti hanno notato vari fori sul portoncino nella parte posteriore del bar e hanno trovato numerosi bossoli nelle vicinanze, arrestando l'autore del ferimento per tentato omicidio aggravato e per porto abusivo di arma da fuoco. L'Afandina Cafè è stato già destinatario sotto la precedente gestione di due decreti di sospensione della licenza per analoghe problematiche. (Com)