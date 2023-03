Ue: Bonelli (Avs) in Aula Camera attacca Meloni su siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lei continua a ridere, presidente. Non c'è problema. E' una questione di stile, lo ribadisco. Evidentemente non ha alcun argomento per controbattere, se non fare della demagogia spicciola". Lo ha affermato il co-portavoce di Europa verde, e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in Aula alla Camera, rivolgendosi a Giorgia Meloni, nel corso della discussione sulle comunicazioni del capo del governo in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Bonelli stava parlando della questione della siccità, mostrando all'emiciclo due sassi, "presi andando a piedi nel bel mezzo del fiume Adige - ha detto l'esponente di Avs -. Sono andato a piedi, a prenderli". Di fronte al sorriso della premier, Bonelli ha reagito, tra le proteste ed i brusii dei parlamentari di Fratelli d'Italia. "Cerchiamo di mantenere il silenzio", le parole del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. (Rin)