Monza: la Provincia incontra l'Omnicomprensivo di Vimercate per la riqualificazione del plesso

20 luglio 2021

- Nel pomeriggio la Provincia di Monza e della Brianza ha incontrato i Presidi e i rappresentanti del Consiglio d'Istituto delle scuole del Polo Scolastico Omnicomprensivo di Via Adda - Vimercate, che comprende il Liceo Scientifico Statale "A. Banfi", l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Vanoni" e l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Einstein". L'incontro informativo è stato indetto con il duplice scopo di condividere con dirigenti, professori, personale, studenti e famiglie le novità riguardanti il progetto di riqualificazione del plesso e di tirare le somme sui cambiamenti che interesseranno l'Omnicomprensivo nei prossimi anni. "Un complesso scolastico che ad oggi accoglie quasi cinquemila persone non può che non essere fra le DI mONZA E bRIANZApriorità di questa Amministrazione, e il progetto istituito con Politecnico di Milano ne è un esempio, un progetto che traghetterà l'Omnicomprensivo verso il futuro", dichiara il Presidente della Provincia MB, Luca Santambrogio, che continua spiegando come "da una parte i nostri tecnici lavorano quotidianamente per garantire le condizioni ottimali per un utilizzo adeguato delle strutture, dall'altra continuiamo il nostro percorso di coinvolgimento e di collaborazione di chi effettivamente vive questi spazi, di chi ci studia e di chi ci lavora, per condividere con loro progettualità future ma soprattutto per raccontare e rendicontare gli interventi della complessa gestione patrimoniale dell'intero plesso. Uno fra gli impegni che la Provincia ha particolarmente a cuore è la restituzione, in primis ai nostri studenti, di opere che siano all'altezza delle loro aspettative e ancor di più oggi, proiettate in un'ottica di sostenibilità, in un contesto di costante emergenza a livello ambientale. Certo, non è facile, spesso ci si scontra con i limiti delle risorse e dei tempi, ma cerchiamo di perseguire i nostri obiettivi, in tutto ciò che ci è possibile, anche grazie alla grande sinergia in atto con le altre amministrazioni sul territorio". "Il centro Omnicomprensivo - commenta Il Sindaco di Vimercate, Francesco Cereda - è un luogo estremamente importante per la Città di Vimercate e per tutto il vimercatese; si tratta di un polo attrattore per tantissimi studenti e famiglie. La crescita nel numero di studenti, il fisiologico invecchiamento di una struttura che quando fu pensata era sicuramente all'avanguardia e un livello di manutenzioni in passato non sempre all'altezza, rendono necessari interventi strutturali molto importanti non più rimandabili. Da questo punto di vista siamo contenti che la Provincia consideri prioritari gli interventi su questo polo scolastico, sia con un'ottica di breve periodo per rimettere a posto e in funzione strutture già presenti, sia nel medio periodo in merito a un ripensamento e riqualificazione complessiva di tutto il centro. Noi siamo a disposizione per collaborare in maniera virtuosa, come fatto già negli ultimi mesi ad esempio sul palestrone centrale, per ridare al centro Omnicomprensivo e a tutta la città spazi rinnovati e funzionali". (Com)