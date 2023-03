Roma: al via rimozione di circa 60 veicoli a Portonaccio, assessora Ambiente "parco tornerà a città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate questa mattina, alla presenza dell'assessora di Roma Capitale all'Ambiente, Sabrina Alfonsi e del presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti, le operazioni di rimozione di circa 60 mezzi abbandonati abusivamente in via di Galla Placidia angolo viale Giorgio Cingoli, zona Portonaccio. "Un grande ringraziamento al presidente del Municipio Roma IV, alla Polizia locale, al dipartimento rifiuti del mio assessorato e al dipartimento Ambiente e all'assessore Desideri per un lavoro davvero importante. - dichiara Alfonsi - Un'area comunale utilizzata abusivamente da un cittadino che lasciava questi grandi mezzi abbandonati con un grande rischio ambientale. Un lavoro in realtà fermo da più di 6 anni, dalle prime carte e prime sentenze. Oggi inizia la rimozione di circa 30 mezzi e dopo un'ulteriore pulizia questa grande parte di terreno potrà diventare finalmente un parco per la città così come era prima delle grandi costruzioni che ci sono state in zona". "Da oggi iniziamo a togliere i mezzi. Questa operazione durerà circa 15 giorni. Partiremo con i primi 30 per poi passare agli altri 30, una sessantina in tutto. Speriamo presto di ridare al territorio questo parco di cui quest'area ha tanto bisogno e che i cittadini desiderano", afferma il presidente Umberti. (Rer)