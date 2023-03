Russia-Cina: Cremlino accusa Occidente di reazione "ostile" a visita di Xi Jinping a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione dei Paesi occidentali alla visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca è stata "ostile". Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Per quanto riguarda la reazione dell'Occidente collettivo, non è un segreto che questa reazione sia sempre profondamente ostile su quasi tutte le questioni. La copertura di questa importante visita non è un'eccezione", ha detto Peskov ai giornalisti. "La cosa principale non è la reazione dell'Occidente, ma i risultati dei negoziati bilaterali", ha sottolineato il portavoce. (Rum)