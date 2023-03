Equo compenso: Petrenga (Cd'I), svolta per milioni professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero fare mie le parole della Consulta quando affermò quanto fosse urgente una regolazione dell'equo compenso delle prestazioni professionali. Parole che hanno trovato ascolto nel testo di legge che oggi approveremo. Dopo 14 anni dalle famose 'lenzuolate', a otto anni dall'abolizione delle tariffe, la liberalizzazione delle libere professioni è divenuta deregolamentazione, sfruttamento, spesso impossibilità per i giovani di intraprendere e sostenere la propria professione. Si badi bene, questa non è una battaglia sindacale né di categoria. E' una battaglia per la tutela effettiva dei diritti e delle prestazioni professionali perché sostenibilità della professione e qualità della prestazione sono facce della stessa medaglia". Lo ha detto in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla legge sull'equo compenso la senatrice di Fratelli d'Italia Giovanna Petrenga, che aderisce al gruppo Civici d'Italia-Nm-Maie. "In Italia la contrattazione collettiva - ha aggiunto - copre più del 90 per cento dei lavoratori dipendenti mentre i professionisti lottano quotidianamente con contrattazioni al ribasso e con bandi pubblici che a volte vorrebbero le prestazioni gratis. Come Fratelli d'Italia, pur essendo stata la prima proposta di legge al riguardo a firma di Giorgia Meloni e calendarizzata grazie all'allora capogruppo Francesco Lollobrigida nella precedente legislatura, non abbiamo intenzione di piantare bandierine e ovviamente non lo permetteremo ad altri di farlo. Bisogna sottolineare che la legge, rispetto alle iniziali previsioni, si estende agli avvocati e ai professionisti iscritti a Ordini e Collegi ma anche alle professioni associative non regolamentate. Con l'equo compenso in Italia non resterà indietro più nessuno. Certo, sappiamo bene che si può fare sempre meglio ma intanto dovevamo dare una risposta a milioni di autonomi e credo che siamo riusciti a fare un lavoro importante e molto positivo, grazie anche al dialogo registrato con gli altri gruppi politici che ringrazio per la collaborazione. Per tali ragioni il Gruppo Civici d'Italia-Noi moderati-Maie voterà a favore", ha concluso Petrenga. (Rin)