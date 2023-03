Scozia: candidato a guida Partito nazionale Yousaf definisce governo di Londra "straniero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro della Sanità scozzese, Humza Yousaf, favorito per sostituire Nicola Sturgeon come premier e leader del Partito nazionale scozzese (Snp), ha definito il governo del Regno Unito come "straniero". Negli ultimi giorni di dibattiti prima del voto finale di lunedì, Yousaf ha ribadito il suo impegno per cercare di ribaltare il veto del governo britannico sulla riforma del riconoscimento di genere. Il ministro della Sanità si è vantato di essere l'unico dei tre candidati ad essere disposto ad andare in tribunale per la riforma citata, dichiarando inoltre: "Se la Scozia fosse indipendente non avremmo un governo straniero che entra a casa nostra e pone il veto alla nostra legislazione".