Germania: Consiglio esperti economia prevede crescita dello 0,2 per cento nel 2023

- Il tasso di crescita della Germania si attesterà nel 2023 allo 0,2 per cento, aumentando all'1,3 per cento nel prossimo anno. È quanto prevede il Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici tedesco (Svr). Noto come i “Cinque saggi” dal numero dei componenti, lo Svr è il gruppo di economisti tedeschi che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. Con il nuovo dato, lo Svr corregge al rialzo le previsioni sul Pil per l'anno in corso, che in precedenza stimavano una contrazione del -0,2 per cento. Sul fronte del tasso di inflazione, la lettura viene rivista al ribasso dal 7,4 al 6,6 per cento nel 2023. Per il prossimo anno, viene previsto un declino dell'indicatore al 3 per cento. La presidente dello Svr, Monika Schnitzer, ha dichiarato: “La perdita di potere d'acquisto legata all'inflazione, le peggiori condizioni di finanziamento e la domanda estera che recupera soltanto lentamente stanno impedendo una ripresa più forte in quest'anno e nel prossimo”. Intanto, l'inflazione ha raggiunto il picco, ma è ancora significativamente elevata e diminuirà con lentezza, mentre “sta influenzando sempre di più l'economia”. L'aumento dei prezzi alla produzione e la crescita dei salari dovrebbero continuare ad alimentare l'indicatore. (segue) (Geb)