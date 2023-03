Germania: Consiglio esperti economia prevede crescita dello 0,2 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo Svr., il rialzo dei tassi di interesse attuato dalla Banca centrale europea (Bce) ha peggiorato le condizioni di finanziamento, che hanno frenato sia la domanda dei consumatori sia gli investimenti. Tuttavia, è probabile che la stretta monetaria rallenti l'inflazione, che rimane lontana dall'obiettivo del 2 per cento stabilito dall'Eurotower. Pertanto, si prevede che la Bce continuerà ad alzare i tassi di interesse. Nel frattempo, “l'elevato livello di incertezza sui mercati finanziari nelle ultime settimane sta rendendo più difficile per le banche centrali combattere l'inflazione”. A ogni modo, il fallimento della banca statunitense Silicon Valley Bank e le turbolenze che hanno interessato Credit Suisse non dovrebbero dar luogo a problemi significativi, con l'offerta di credito che è ancora assicurata. Per lo Svr, la situazione attuale non può essere paragonata alla crisi finanziaria del 2008. In Germania, nonostante la scarsa crescita, il mercato del lavoro dovrebbe svilupparsi in maniera stabile. In particolare, “l'occupazione dovrebbe aumentare leggermente” entro la fine del 2024. Tuttavia, il 2023 rischia di essere il quarto anno consecutivo in cui i salari reali diminuiscono e la loro crescita è prevedibile soltanto per il prossimo anno, quando fungerà da stimolo per i consumi. In merito ai conti pubblici, lo Svr stima un deficit pari all'1,6 per cento del Pil nel 2023 e allo 0,4 per cento nel 2024. Nell'anno in corso, il rapporto tra debito e prodotto interno lordo dovrebbe attestarsi al 67,4 per cento, scendendo al 63,5 per cento nel prossimo. (Geb)