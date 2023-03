Pnrr: Occhiuto, Toti dimentica che senza il Sud meno risorse dal Piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Liguria Giovanni Toti "forse dimentica che l'importo delle risorse del Pnrr che è toccato all'Italia è così importante proprio perché ha considerato i divari territoriali. Se non ci fosse stato il Mezzogiorno noi avremmo avuto meno risorse dal Pnrr". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria, a "24 Mattino" su Radio 24. "Io credo che ci sia un ritardo nel Paese. L'ho detto altre volte: è come se l'Europa ci avesse fatto riempire dei vagoni di un treno di risorse però intanto non avevamo fatto i binari per fare per far correre questi vagoni", ha aggiunto. "La maggior parte dei ritardi deriva, soprattutto nella spesa dei ministeri laddove ci sono ritardi da parte dei Comuni, deriva dai processi di autorizzazione cioè nella fase di affidamento dei lavori dove si devono acquisire tutte le autorizzazioni. Forse dovevamo mettere mano prima, come Paese, ad un importante intervento di semplificazione per poter velocizzare la spesa delle risorse del Pnrr. Ma non è stato fatto", ha spiegato Occhiuto.(Rin)