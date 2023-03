Campania: "Sostenibilità delle risorse idriche", giornata di studio alla Federico II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua il prof. Maurizio Giugni, nella qualità di past President della Associazione Idrotecnica Italiana (AII) – sez. Campana, ha organizzato la giornata di studio “Sostenibilità delle risorse idriche della Regione Campania: stato dell’arte e prospettive future”, con l’intento di promuovere un momento di incontro tra il mondo delle istituzioni, della ricerca e delle professioni, finalizzato all’analisi delle criticità e delle prospettive per la gestione delle risorse idriche nella regione Campania, in termini di impatto del Climate Change e di promozione dei criteri di uso sostenibile e di equa ripartizione tra i differenti utilizzi civile, irriguo, produttivo e ambientale. Tale evento, organizzato anche a livello nazionale dall’Associazione Idrotecnica Italiana (AII), avrà luogo contemporaneamente in altre sedi dell’AII per aderire all’iniziativa dal titolo generale “Sostenibilità delle risorse idriche”. La Giornata di Studio, della sez. Campania, si svolgerà nella Biblioteca Storica della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Piazzale Tecchio 80, 80125 Napoli).(Ren)