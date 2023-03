Malesia-Singapore: presidente Halima conclude visita, ribadito impegno a cooperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Singapore, Halimah Yacob, ha concluso oggi la sua visita in Malesia (20-22 marzo), dove è stata accompagnata dal marito e da una delegazione di ministri, parlamentari e funzionari. La leader, riferisce il sito della presidenza singaporiana, è stata ricevuta dal re Abdullah di Pahang con una cerimonia di benvenuto e un banchetto d’onore nella residenza di Istana Negara. Inoltre, ha avuto un colloquio col primo ministro malesiano, Anwar Ibrahim. La presidente è stata impegnata anche in appuntamenti di carattere culturale, incontrando le giovani della Girl Guides Association of Malaysia (Ggam) e il rettore dell’University of Malaya (Um). È stata “una visita proficua” in cui è stato ribadito l’impegno di Singapore a collaborare strettamente con la Malesia per far avanzare la cooperazione bilaterale, ha commentato oggi la presidente Halima.(Fim)