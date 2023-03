Diritti: Barcaiuolo (Fd’I), utero in affitto diventi reato universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La madre che presta il proprio corpo a una donna che non riesce a sostenere la gestazione “è una favola completamente distante dalla realtà”. Lo dichiara in una nota il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Esteri e Difesa. “La commercializzazione del corpo femminile in numerosi Paesi europei ed extraeuropei – sottolinea l'esponente di Fd’I – incentiva il 'turismo della procreazione', con lo sfruttamento di donne economicamente svantaggiate che prestano il proprio corpo in cambio di un ricavo economico”. “Non basta mantenere il divieto al ricorso al cosiddetto ‘utero in affitto’ in Italia, serve proseguire questa battaglia affinché – conclude Barcaiuolo – tale pratica diventi reato anche se commesso all'estero per debellare un abominio che vuole ridurre la vita umana a merce di scambio". (Rin)