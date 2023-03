Lombardia: Cecchetti (Lega), bene nuovo piano da 4 miliardi per nuovi ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il piano di 4 miliardi per investimenti, annunciato ieri dal Presidente lombardo Attilio Fontana, per nuovi ospedali connessi con il territorio, e per il rinnovamento di quelli già esistenti, e per la ricerca e il trasferimento tecnologico a livello ospedaliero". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Bene che in questa nuova legislatura la Regione Lombardia alzi ulteriormente l'asticella delle ambizioni e di conseguenza della volontà concreta e fattibile di erogare ancora più servizi, migliori per qualità e quantità, ai cittadini lombardi, anche attraverso lo strumento dell'autonomia regionale differenziata che arriverà nel corso di questa legislatura", conclude.(Com)