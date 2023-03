Usa-Messico: Washington replica a Lopez Obrador, "non vere" le accuse su Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse sul coinvolgimento del governo Usa nell'attacco al gasdotto North Stream e sulla persecuzione giudiziaria contro l'ex presidente, Donald Trump, "sono chiaramente non vere". Lo ha detto la portavoce del Dipartimento di Stati, Karine Jean-Pierre, rispondendo alle dichiarazioni fatte ieri dal presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. Si tratta di accuse che, "ovviamente non sono vere. E voglio che sia messo in chiaro", ha detto la portavoce. Jean-Pierre ha quindi replicato alle parole con cui Lopez Obrador ha più volte detto che il consumo di fentanyl, il potente sedativo usato come stupefacente e responsabile di decine di migliaia di morti, è un problema prevalentemente degli Usa, anche perché non sono stati censiti laboratori di sintesi della sostanza in Messico, ma solo in Asia. "È un problema globale e non statunitense. Il traffico di droghe sta causando danni alla società, morti non necessarie e sofferenze non solo qui ma anche in Messico", ha replicato la portavoce. (segue) (Was)