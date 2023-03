Usa-Messico: Washington replica a Lopez Obrador, "non vere" le accuse su Nord Stream (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio segue di alcune ore la pubblicazione del rapporto annuale sui diritti umani elaborato dal Dipartimento di Stato. Un documento nel quale, tra le altre cose, si imputano al Messico - oltre ai risultati "limitati" nella lotta al narcotraffico -, gli ancora alti indici di violenza. "Sono bugiardi, non se la prendano a male", aveva replicato Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "È come se noi ci mettessimo a valutarli da qui: se si parla di diritti umani perché non liberano Julian Assange?", ha detto il presidente rimandando all'attivista informatico condannato perché responsabile della pubblicazione di migliaia di documenti riservati Usa. "Se si parla di violenza, perché un giornalista premiato negli Usa assicura che Washington ha sabotato il gasdotto tra la Russia e l'Europa", ha aggiunto "Amlo" parlando dell'articolo di Seymour Hersh sull'attacco al North Stream. (segue) (Was)