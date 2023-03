Usa-Messico: Washington replica a Lopez Obrador, "non vere" le accuse su Nord Stream (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador aveva inoltre detto che il reato di cui è accusato Trump, e che potrebbe costargli l'arresto, era "fabbricato" ad arte per impedirgli una nuova corsa alla Casa Bianca. "Trump potrebbero arrestarlo. Nessuno è nato ieri: se lo facessero sarebbe per fare in modo che il suo nome non compaia sulla scheda elettorale", ha detto Lopez Obrador. "Lo dico perché anche io ho sofferto per la fabbricazione di un reato, quando non si voleva che mi candidassi. E questo è completamente anti democratico", ha detto il presidente messicano. "Perché non permettere al popolo di decidere" chi lo governa, chiede Lopez Obrador. l caso si ricollega alle indagini sui pagamenti effettuati nei confronti della pornodiva Stormy Daniels, con la quale Trump avrebbe avuto una relazione extraconiugale, durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2016. (segue) (Was)