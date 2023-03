Usa-Messico: Washington replica a Lopez Obrador, "non vere" le accuse su Nord Stream (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vedant Patel, altro portavoce del Dipartimento, ha da parte sua risposto alle accuse secondo cui gli Usa, con rapporti come quello sui diritti umani si propongono come "governo del mondo", ignorando "la trave nel proprio occhio per concentrarsi sulla pagliuzza negli occhi degli altri". Il rapporto, ha detto Patel, evidenzia il coinvolgimento di "membri della polizia messicana, dell'esercito e di altre istituzioni governative in gravi atti di corruzione e uccisioni illegali e arbitrarie", problema che rimane di attualità per il Paese latino. Un impegno valido anche per gli Stati Uniti, che "non intende nascondere i problemi sotto iol tappeto". Il Rapporto sui diritti umani è imposto dal Congresso ha ricordato Patel. Jean-Pierre ha comunque ribadito che quello tenuto a gennaio tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il primo ministro del Canada, Justin Trudeau e lo stesso Lopez Obrador, è stato un "vertice estremamente positivo" e che sin continuerà a lavorare per "far crescere" una relazione che la Casa Bianca ritiene essere "vitale". (Was)