Difesa: Franco Beretta a 'Nova', intelligenza artificiale oggi colonna vertebrale azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Digitalizzazione e intelligenza artificiale sono la colonna vertebrale dell'azienda e tutto cominciò negli anni settanta quando venne creato il primo centro elaborazione dati della fabbrica, da quel momento lo sviluppo è stato costante. Lo ha detto ad 'Agenzia Nova' l'amministratore delegato di Beretta e presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta nel corso di un'intervista che sarà trasmessa integralmente alle ore 13. "La vera piattaforma per lo sviluppo dell'impresa parte dalla consapevolezza che non solo devi raccogliere i dati ma devi organizzarli per poterli utilizzare. Non servono soltanto gli strumenti tecnologici ma anche gli uomini cui affidarli" ha aggiunto precisando che "con il direttore generale Daniele Bertoni abbiamo inventato le Olimpiadi digitali per valorizzare il personale, individuare percorsi e scegliere quello che abbiamo chiamato il Team Digital Champion per gestire la piattaforma dove i dati vengono elaborati dall'intelligenza artificiale. In questo processo e nel coordinamento di questo team ho coinvolto mio figlio entrato anche lui in azienda" ha proseguito Beretta. (Rin)