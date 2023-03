Pnrr: Occhiuto, c'è il rischio di non farcela, bene governo a chiedere rinvio di un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da vent’anni Nova svolge, con grande professionalità, un prezioso lavoro, dando un contributo importante al sistema dell’informazione del Paese" Roberto Occhiuto

Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

23 luglio 2021

- Sul Pnrr c'è rischio di non farcela. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria, a "24 Mattino" su Radio 24. Credo che il governo si stia muovendo bene in Europa, intanto per chiedere all'Europa una dilazione del tempo di almeno un anno e poi, anche questa ipotesi di riprogrammare le risorse dei diversi strumenti di programmazione, è una ipotesi che si è fatta di concerto con le regioni e può aiutarci a spendere bene le risorse", ha spiegato. "Oggi nel nostro Paese non c'è problema di quantità di risorse, c'è un problema di qualità e di velocità della spesa", ha concluso. (Rin)