Ucraina: Metsola, non ci fermeremo fino a quando non ci sarà giustizia

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha incontrato il procuratore generale ucraino, Andriy Kostin, al Parlamento europeo di Bruxelles. Lo ha comunicato la stessa Metsola tramite un messaggio su Twitter. "Non ci fermeremo finché l'Ucraina non avrà ottenuto giustizia. A seguito del nostro incontro a Leopoli all'inizio del mese, ho incontrato il procuratore generale dell'Ucraina Andriy Kostin, oggi al Parlamento europeo. Abbiamo concordato ulteriori sforzi coordinati per garantire la responsabilità per ogni crimine commesso", si legge nel tweet di Metsola. (Beb)