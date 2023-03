Università: Ranking QS, il Politecnico di Milano si conferma tra le prime 20 al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Milano è tra le prime 20 università al mondo in Design, Architettura e Ingegneria, secondo la classifica QS World University Rankings by Subject 2023, la graduatoria mondiale delle migliori università per ambito disciplinare. In Design e Architettura il Politecnico si conferma tra le prime 10 università a livello globale, rispettivamente all'8° e 10° posto. Per quanto riguarda Ingegneria il Politecnico si posiziona nella top 20 mondiale, attestandosi in 18° posizione, in un contesto internazionale molto competitivo, dove è difficile rimanere stabili nelle prime posizioni in classifica. In questo modo l'Ateneo, confermando il trend degli ultimi 10 anni, ribadisce di essere un'università capace di guidare la ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica, per contribuire a uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Per quanto riguarda il confronto con il 2022, il Politecnico ha registrato un avanzamento importante in graduatoria in: Computer Science (+16); Mechanical, Aeronautical & Manufacturing (+6), Engineering - Electrical & Electronic (+1) Mathematics (+25), Material Sciences (+20), Environmental Sciences (+21), Physics & Astronomy (+29). (segue) (Com)