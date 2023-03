Ucraina: autorità russe di Donetsk, Kiev non ha abbastanza militari per una controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non può lanciare una controffensiva nella regione di Donetsk, perché non ha abbastanza militari. E' quanto affermato da Yan Gaghin, consigliere del governatore ad interim della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin. "Al momento il nemico non ha ancora formato le truppe per colpire i nostri territori in modo davvero significativo. Ossia, ora il numero di truppe ucraine non permetterà loro di farlo", ha detto Gaghin all'emittente "Rossija 1". Il consigliere di Pushilin ha aggiunto che le forze russe sono pronte a respingere qualsiasi contrattacco. (Rum)