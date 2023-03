Golfo: atteso oggi un incontro dei ministri degli Esteri del Consiglio di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) si incontreranno oggi nella sede del segretariato nella capitale saudita, Riad, per discutere di una serie di questioni regionali e dei “risultati dei comitati ministeriali in settori quali salute ed istruzione”, al fine di “rafforzare e sviluppare il percorso del Gcc”. Come evidenzia il sito di informazione “Al Ain”, sebbene si tratti di un incontro regolare, che si tiene generalmente ogni tre mesi, la sessione di svolge in un momento importante, a oltre dieci giorni dall’annuncio da parte dell’Iran e dell’Arabia Saudita di un accordo teso a ripristinare le relazioni diplomatiche e a riaprire le rispettive ambasciate. Inoltre, si prevede che un altro dossier al centro dei colloqui sia il crescente riavvicinamento della Siria nell’arena araba, dopo l’esclusione di Damasco dalla Lega araba a seguito del conflitto civile scoppiato nel 2011. Non da ultimo, si tratta della prima riunione che vede la partecipazione del segretario generale del Gcc neonominato, Jasem al Budaiwi.(Res)