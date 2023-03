Energia: Iraq, ancora in stallo l’accordo con TotalEnergies da 27 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tra la compagnia petrolifera francese TotalEnergies e l’Iraq, per progetti dal valore di 27 miliardi di dollari, è tuttora in una fase di stallo. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Total, Patrick Pouyanne, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Il riferimento va a un accordo raggiunto nel settembre 2021, con cui la compagnia francese si è impegnata a investire, nell’arco di 25 anni, in quattro progetti riguardanti petrolio, gas e rinnovabili nella regione meridionale di Bassora, con un investimento iniziale da 10 miliardi di dollari. Tuttavia, le parti hanno mostrato divergenze sui termini dell’intesa, bloccando di fatto l’accordo. Alla luce del cambiamento alla guida del governo iracheno lo scorso anno, Pouyanne ha precisato che “TotalEnergies ha bisogno che il nuovo esecutivo confermi il contratto firmato nel settembre 2021 prima di concludere l'accordo", e ciò, finora, non è avvenuto. “Non posso esporre la compagnia a una serie di rischi”, ha continuato l’Ad, ribadendo: “Abbiamo bisogno di una risposta politica”.(Res)