Iraq: Baghdad si impegna a contrastare il cambiamento climatico insieme all’Unione europea

- L'Iraq e l'Unione europea hanno concordato di rafforzare la cooperazione per contrastare gli effetti del cambiamento climatico attraverso riforme economiche e misure verso una transizione verde sostenibile. È quanto affermato dalle due parti in una dichiarazione congiunta ripresa dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, rilasciata a seguito della terza sessione del Consiglio di cooperazione iracheno-europeo tenutasi a Bruxelles e incentrata su sviluppo sostenibile, transizione verde, governance, interdipendenza regionale e finanziamento sostenibile. "Nel quadro dell'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione firmato tra l'Iraq e l'Unione europea nel 2012, sia l'Iraq che l'Unione europea riconoscono la grande importanza dello sviluppo sociale sostenibile e la necessità che esso vada di pari passo con lo sviluppo economico. Le due parti sottolineano la necessità di rafforzare e consolidare la cooperazione tra loro in vari campi di interesse comune, sulla base del rispetto della sovranità, dell'uguaglianza, della non discriminazione, dello stato di diritto, della buona governance, e tenendo conto delle condizioni ambientali e del vantaggio reciproco”, si legge nella dichiarazione, che aggiunge: “Le due parti hanno ritenuto che una stretta cooperazione per migliorare la comunicazione regionale attraverso le reti digitali, le reti energetiche e i trasporti per incoraggiare la stabilità e la pace sostenibile in Medio Oriente sia vitale e che la cooperazione includa la mobilitazione di fonti di finanziamento sostenibili al fine di raggiungere questi obiettivi”.(Res)