Germania: Nagel (Bundesbank), la lotta contro l'inflazione non è ancora finita

- La lotta contro l'inflazione “non è ancora finita”. È quanto affermato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Financial Times” in cui ha ribadito il proprio sostegno a ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce). Secondo Nagel, infatti, “le pressioni sui prezzi sono forti e diffuse in tutta l'economia” dell'Eurozona. “Vi è ancora molta strada da fare, ma ci stiamo avvicinando all'area restrittiva”, ha aggiunto il banchiere centrale tedesco con riferimento al rialzo dei tassi da parte dell'Eurotower. Al riguardo, Nagel ha sottolineato che l'autorità di politica monetaria europea deve resistere alle richieste di un taglio dei tassi quando smetterà di aumentarli. Inoltre, il presidente della Bundesbank non esclude che le banche europee diventeranno più caute nel concedere prestiti dopo le turbolenze dell'istituto di credito svizzero Credit Suisse e il fallimento di quello statunitense Silicon Valley Bank (Svb). Tuttavia, al momento Nagel non teme una stretta creditizia, sostenendo che è “troppo presto” per giungere a questa conclusione. (Geb)