Kuwait: il Regno Unito ospita la prima sessione del dialogo strategico tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Londra ha ospitato la prima sessione del dialogo strategico tra il Kuwait e il Regno Unito, il cui obiettivo è “consolidare relazioni storiche” e ampliare la cooperazione tra i due Paesi a più livelli. Lo ha riferito l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”, facendo riferimento a un primo incontro svoltosi lunedì 20 marzo, co-presieduto dal ministro degli Affari esteri del Kuwait, Salem Abdullah al Jaber al Sabah, e dall’omologo britannico, James Cleverly. Oltre a sottolineare i legami di lunga data, che durano da 124 anni, i due ministri hanno discusso di questioni regionali e internazionali, tra cui la situazione nei Territori palestinesi e la crisi ucraina, e della modalità per rafforzare la cooperazione sia congiunta che nel quadro dell’azione multilaterale internazionale. I due Paesi hanno poi concordato le modalità di svolgimento del dialogo strategico, sulla base di una tabella di marcia che garantirà un “futuro più prospero” per le relazioni, stabilendo di organizzare un secondo round per il prossimo anno.(Res)