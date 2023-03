Kuwait: il presidente del parlamento chiede nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Assemblea nazionale del Kuwait, Marzouq Ali al Ghanim, ha chiesto nuove elezioni dopo che, il 19 marzo scorso, la Corte costituzionale del Kuwait ha annullato i risultati delle elezioni parlamentari del 2022, pronunciandosi a favore del ripristino del parlamento del 2020, precedentemente sciolto. In un discorso ripreso dall’agenzia di stampa ufficiale “Kuna”, Al Ghanim ha ribadito il rispetto del parlamento di “tutti i poteri dell’emiro” e delle “sue scelte costituzionali”, in quanto si tratta del “custode della Costituzione di cui la nazione si fida, facendo affidamento sulla sua saggezza”. Tuttavia, per il presidente parlamentare, è necessario “ritornare a rivolgersi alla nazione”, ovvero ridare al popolo, “la fonte di tutti i poteri”, la possibilità di esprimere la propria opinione a seguito della decisione della Corte costituzionale, per consentire ai cittadini di eleggere “chi li rappresenta e parla a loro nome”.(Res)