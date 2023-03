Brexit: "The Telegraph", Johnson voterà contro accordo di Windsor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro Boris Johnson voterà contro l'Accordo di Windsor siglato dal premier Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a fine febbraio per risolvere la questione dell'Irlanda del Nord. Lo rivela in esclusiva il quotidiano "The Telegraph". "Gli accordi proposti significherebbero che l'Irlanda del Nord è rimasta catturata dall'ordinamento giuridico dell'Ue o che l'intero Regno Unito non sarebbe stato in grado di divergere adeguatamente e approfittare della Brexit", ha detto Johnson al quotidiano, aggiungendo: "Questo non è accettabile. Oggi voterò contro le disposizioni proposte". (Rel)